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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نسمة محجوب لـ"الدستور": فخورة بالمشاركة فى المهرجان الصيفى ولقاء الجمهور السكندرى

نسمة محجوب
نسمة محجوب

قالت الفنانة نسمة محجوب، إنها وافقت- دون تردد- على المشاركة في فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى وإحياء حفل الختام المقرر إقامته مساء اليوم السبت، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وصرّحت لـ"الدستور" بأن مشاركتها في المهرجان فخر وشرف كبير لها، مؤكدة أن المهرجان يحقق الأهداف المطلوبة وينتظره الجمهور بشغف كبير من العام للعام، مشيدة بإدارة دار الأوبرا المصرية التي تنجح في رسم البهجة على وجوه الجمهور طوال العام من خلال الحفلات والفعاليات المختلفة، واستقطاب كبار النجوم ليشاركوا في كل المهرجانات الأوبرالية، تطويرًا للثقافة وحفاظًا على التراث الغنائي.

وأضافت محجوب: "أنا في قمة سعادتي للقاء الجمهور السكندري، خاصة أن آخر حفلاتي في الإسكندرية كان منذ عامين، وأهل الإسكندرية جمهور سمّيع ومرحب ومضياف وله مكانة كبيرة في قلبي".

وتابعت: "الغناء على المسارح الأوبرالية تجعل المطرب يشعر بإحساس مختلف، لأن جمهوره يتفاعل مع الغناء الهادف الجاد، ويحب استعادة الذكريات مع مطربيه المفضلين".

وأكدت محجوب، أن دار الأوبرا المصرية أسهمت في تكوينها الفني، ومنحتها ثقلًا فنيًا، وغرست بداخلها الاحترام وتقدير الفن الجاد، وتقديم الفن الراقي، معتبرة أن المشاركة في المهرجانات الأوبرالية على مسارحها بمختلف المحافظات مسؤولية كبيرة للحفاظ على التراث وفنون الموسيقى بكل أشكالها، مؤكدة أن الأغنية المصرية المتفردة من أسمى أدوات السمو بالوجدان وتنمية الوعي والإبداع والارتقاء بالذوق العام.

وعن تحضيراتها الخاصة للحفل، قالت نسمة إنها انتهت من كل التجهيزات والبروفات الخاصة بالحفل، وستقدم للجمهور برنامجًا فنيًا يضم مجموعة من المؤلفات العربية منها: "حكاية شعب، كل شمس، مستغربة، أنا موجود، عابر سبيل، وجوه، يا محروسة"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الغربية، وغيرها.

الأوبرا المصرية الإسكندرية الجمهور السكندري المهرجان الصيفي النجمة نسمة محجوب حفل ختام دار الأوبرا المصرية

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