محافظ أسيوط يبحث مع المقاولون العرب موقف المشروعات التي تنفذها الشركة

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة المقاولون العرب على أرض المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لبعض مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الصناعية ومشروعات الكباري وتذليل العقبات لنهو كافة الملاحظات بالمشروعات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية وفقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مطالباً بتسريع وتيرة العمل وفقاً للخطة الزمنية للمشروعات مع تطبيق معايير الجودة فى التنفيذ.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس مصطفى عبد المقصود، رئيس قطاع فرع أسيوط بشركة المقاولون العرب وبعض مهندسى الشركة.

وتناول اللقاء استعراض نسب التنفيذ بمشروعات (صرف صحي، مياه،...) بالمراكز وخاصة بالمناطق الصناعية بالمحافظة وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية واستعراض ما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة من مراحل العمل فضلاً عن مناقشة المعوقات ووضع حلول لها وتطبيقها في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المحافظ أنه تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبري منقباد العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط والذي يمر أعلى الترعة الابراهيمية وخطوط السكة الحديد بطول 1600 متر وعرض 16.7 متر وبتكلفة تتجاوز 400 مليون جنيه والأعمال الجارية للانتهاء منه تمهيدًا لنهو الأعمال وتسليم المشروع لتسهيل حركة النقل والانتقال.

وأكد تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والاستفادة منها خاصة وإنها تتضمن العديد من القطاعات من بينها الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والكباري وتدعيم الوحدات المحلية، لافتاً إلى ضرورة نهو هذه الأعمال وفقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية خاصة وأن الجهاز التنفيذي للمحافظة لا يدخر جهداً في هذا الشأن، مشيراً إلى متابعته المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة سواء عن طريق جولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو التقارير التي يتم رفعها من قبل الجهات المعنية.

من جهته، أكد مدير فرع أسيوط لشركة المقاولون العرب، أن الشركة لم ولن تدخر وسعًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والمساهمة والمشاركة في كافة المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، والتوسع فى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية جديدة وفقا لأحدث الأساليب ومعايير الجودة واستغلال الكوادر الفنية التى تذخر بها الشركة في كافة قطاعات العمل والذى ظهر جليا في المشروعات التي نفذتها الشركة داخل وخارج مصر.

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