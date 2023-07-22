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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب الإعلاميين: ثورة 23 يوليو مهدت الطريق أمام مرحلة جديدة فى البناء والتنمية

نقيب الإعلاميين
نقيب الإعلاميين

هنأ الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الواحد والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، تلك الثورة التي توحد فيها الجيش والشعب لإرساء دولة العدل والمساواة.

وقال نقيب الإعلاميين، إن ثورة يوليو كانت وما زالت في قلب وعقل الشعب المصري لما حققته من أهداف نبيلة في الحفاظ علي مقدرات الوطن، فقد استطاعت أن تغير وجه الحياة في مصر على نحو جذري، وقدمت لشعبها العديد من الإنجازات الضخمة، كما أحدثت تحولًا عميقًا في تاريخ مصر المعاصر، مهد الطريق أمام مرحلة جديدة في البناء والتنمية.

وأكد نقيب الإعلاميين أن ثورة 30 يونيو استكمال لأهداف ثورة 23 يوليو رغم اختلاف التوقيت والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث كان الإصلاح الاقتصادي، هو الهدف الذي سعت آلية القيادة السياسية فكان تطوير البنية الأساسية وتطوير الوضع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية هو السبيل لتحقيق طفرة كبيرة على مستوى النمو الاقتصادي.

وأضاف سعدة: "حققنا في هذا المقام إنجازات شهد لها العالم بأثره، ويظل بطل هذه المرحلة هو شعب مصر العظيم الذي لولا صبره وتحمله ما كنا نستطيع أن نسير قدمًا في مرحلة البناء والإصلاح".

ودعا نقيب الإعلاميين الشعب المصري الوقوف خلف القيادة السياسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي قوامها وبنيانها من الحق والعدل والمساواة.

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