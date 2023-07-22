تركيب إنترلوك بشوارع ديروط فى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استكمال أعمال وضع وتركيب بلدورات وإنترلوك بعددٍ من الشوارع بالمراكز والأحياء، ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين طبقًا للإمكانات المتاحة والخطة الزمنية الموضوعة.

حيث إنه جارٍ تركيب الإنترلوك للشوارع الضيقة والحارات التي يصعب رصفها، لافتًا إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتسهيل الحركة والنقل والانتقال تحقيقًا لخطة الدولة، وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

وفي هذا الإطار، أكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، بقيادة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه جارٍ تركيب بلاط إنترلوك لعدد من الشوارع الضيقة بمدينة ديروط، من بينها شارع القيسارية وشارع الوكالة، عقب الانتهاء من رفع الإشغالات والتعديات وتسوية هذه الشوارع وفرش تربة رملية، على أن يتم استكمال باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها وفقًا لخطة التجميل الموضوعة مسبقًا.

كما تمت إزالة التعديات على حرم الطريق ومعوقات التركيب، وذلك بإشراف الدكتور حسام عبدالناصر يوسف، وحسام الدين خديوي، نائبى رئيس المركز، ومسئولى النظافة والإشغالات بالمركز، وبالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كل في نطاق عمله، وذلك للتأكيد على مراحل التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال، على أن يتم استكمال باقي الشوارع والميادين بالمركز وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع بمختلف مراكز المحافظة، وتركيب بلاط الإنترلوك للشوارع الضيقة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تركيب بلاط إنترلوك

تركيب بلاط إنترلوك

تركيب بلاط إنترلوك

تركيب بلاط إنترلوك

تركيب بلاط إنترلوك

تركيب بلاط إنترلوك