مؤشر مورجان ستانلى للأسهم بالأسواق الناشئة يرتفع بنسبة 4.88%

كشفت تقارير دولية عن تحقيق مؤشر مورجان ستانلي للأسهم بالأسواق الناشئة MSCI EM مكاسب خلال تداولات الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة 4.88%، مسجلًا بذلك أول ارتفاع أسبوعي له في الأربعة أسابيع الماضية.

وجاءت مكاسب المؤشر على خلفية تراجع بيانات مؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة بشكل غير متوقع. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب Shanghai Composite بنسبة 1.29%، بينما حقق مؤشر هانج سنج Hang Seng مكاسب بنسبة 5.71%.

وفي أمريكا اللاتينية، حقق مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI LATAM مكاسب بنسبة 0.99%، ليرتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوعين خلال تداولات يوم الخميس، وذلك وسط تزايد التكهنات بشأن اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 1.78% خلال هذا الأسبوع، لتستقر عند 79.87 دولار للبرميل، وتجاوز حاجز الـ80 دولارًا خلال الاسبوع، وذلك للمرة الأولى منذ شهر أبريل. وجاء ارتفاع الأسعار مع إعلان الحكومة الصينية عن الحزم التحفيزية التي تستهدف دعم قطاع العقارات، وهو ما ساعد بدوره في تحسين النظرة المستقبلية للطلب على النفط. وعلى صعيد آخر، من المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الروسية بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميًا الشهر المقبل، مما أدى إلى رفع سعر النفط الروسي فوق مستوى 60 دولارًا للبرميل، وهو السقف السعري الذي حددته مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي.

علاوة على ذلك، أصدرت منظمة أوبك تقريرها الشهري يوم الخميس، وقد رفعت توقعاتها للنمو خلال 2023، وتوقعت أن يحدث تباطؤ طفيف خلال 2024.