ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد والغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عاملا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الهيروين والشابو، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل بتهمة إحراز سلاح بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الهيروين والشابو وترويجهما على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء من الشباب والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية. 

وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وأكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

المستشار عبد الفتاح الصغير عامل المشدد 6 سنوات غرامة 100 ألف جنيه الهيروين

الأكثر قراءة

قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة خلال الأيام المقبلة

شروط الأهلى للموافقة على رحيل محمد الشناوى للدورى السعودى

في ذكرى ميلادها.. جوائز حصدتها وردة الجزائرية خلال مشوراها الفني

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

حريق يلتهم شققًا سكنية داخل كومباوند بالمقطم (فيديو)

أهالي طنطا يشتكون زحام "مخبز الغلابة".. و"تموين الغربية" تعد بالحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

علي سعدة

أهل الشر.. والانتخابات الرئاسية

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»