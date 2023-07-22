المشدد والغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، عاملا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في الهيروين والشابو، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل بتهمة إحراز سلاح بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الهيروين والشابو وترويجهما على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء من الشباب والمتعاطين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وأكياس الشابو كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار في المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.