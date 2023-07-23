الأحد 23 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهود الحكومة المصرية نحو التحول للاقتصاد الأخضر

دكتور مصطفى مدبولى
دكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

استضافت الحكومة المصرية مؤتمر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في نوفمبر 2022 تحت شعار “معا من أجل التنفيذ لتسريع وتيرة خطة العمل المناخية” وفقا لمبادئ بروتوكول كيوتو واتفاقية باريس جنبا إلى جنب مع دعم وجود الدولة الإفريقية للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وعلى هامش مؤتمر المناخ، وقعت مصر في نوفمبر 2022 اتفاقيات مع 9 مستثمرين نستعرضها أبرز المعلومات عنها في السطور الآتية:

- 15 مليار دولار قيمة الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في إطار برنامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء في مصر

- 10 مليارات دولار قيمة الاستثمارات والتي ستأخذ شكل تمويل مختلط لتمويل مشروع طاقة ضخم واحد.

- 5 مشروعات للزراعة والأمن الغذائي في إطار الاقتصاد الأخضر.

- 3 مشروعات للري والموارد المائية والشركاء الممولين هم من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

- 285 مليون يورو تعهدت بتقديمها الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

- 719 مليون دولار قيمة عقود وقاعاتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمشاريع البنية التحتية.

- 65 مليون دولار لعقدين لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض ومنطقة صناعية في ميناء شرق بورسعيد ومحطة حاويات.

يذكر أن فكرة الاقتصاد الأخضر سيطرت علي الفكر البيئي بشكل خاص، والتنموي بشكل عام، واهتم المجتمع الدولي بالأفكار التي تجعل الاقتصاد أكثر كفاءة على المدى الطويل وتوجيه الاستثمارات إلى الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية مما يؤدي إلى إحداث النمو والإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تغييرات المناخ الشراكات مع مؤسسات التمويل الدوليه خطه العمل المناخيه استراتيجية الاقتصاد الأخضر بنك التنميه الافريقي والصندوق الدولي للتنميه الزراعيه

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء فى محافظات مصر

شقت بطنها.. كواليس 15 دقيقة فقدت فيها قمر روحها على يد زوجة أبيها

بسبب "كهربا".. اتحاد الكرة يرفض فتح مظروف عقوبة دونجا

هانى العتال: كلمة الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة يوليو كشفت التحديات

العثور على جثة مجهولة الهوية وسط زراعات الأرز فى طنطا

قرار لوزارة التجارة والصناعة بمد فترة صلاحية لحوم وأسماك مجمدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفريسة والصياد

هبة المنسي

"عاشوراء" يوم الشقاق.. بين الانتصار للحسين والانحياز ليزيد

الدكتور محمد شومان

لماذا لم تتطور إدارة الأزمات فى مصر؟

د.أحمد الخميسى

تغريبة القافر

أشرف عبدالشافي

باب للعشق وليس للكراهية يا ناس

وائل لطفي

الأستاذ حسام هاشم!

ماجد حبته

الأزهر والكنيسة وثورة يوليو

د. منى حلمى

سِحر الفلوس

صور

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

خضع لجراحة قلب عاجلة.. من ينوب عن نتنياهو فى رئاسة حكومة إسرائيل؟

نقل نتنياهو إلى المستشفى فجرًا: تفاصيل خضوعه لجراحة قلب عاجلة (فيديو)

رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من ممارسات تضر بكفاءة الجيش