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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسى يتحدث عن هدفه وظهوره الأول مع إنتر ميامى

ميسى
ميسى

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي الجديد، بعد ظهوره الأول مع فريقه اليوم.

وقاد ميسي فريقه الجديد إنتر ميامي لفوز قاتل على حساب نظيره كروز أزول المكسيكي، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات بطولة كأس الدوريات.

وشارك ميسي لأول مرة مع إنتر ميامي بعدما حل بديلًا في الشوط الثاني، مسجلًا ظهوره الأول بقميص فريقه الجديد.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حصل إنتر ميامي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، سددها ميسي ببراعة، لتسكن الزاوية اليمني لحارس كروز أزول، في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

وقال ميسي، في تصريحات ما بعد اللقاء: "تبقت لي فرصة أخيرة، وحاولت أن أفعل ما اعتدت فعله دائمًا، حالفني التوفيق حين دخلت، تحقيق هذا الفوز الأول أمر مبهج، البداية بفوز أمر مهم جدًا، حتى وإن كانت بطولة أخرى غير الدوري".

وحول جلوسه على الدكة في البداية قال: "تحدثنا عن المباراة واللعب والمساحات التي قد نحصل عليها والسيناريو المحتمل لدخولي بديلًا، صحيح أنهم صنعوا فرصًا كثيرة في الشوط الأول، لكن حالفنا التوفيق بإنهائه متقدمين بعدئذ، أعتقد أننا حظينا بفرص أكثر في الشوط الثاني".

ليونيل ميسى ميسى إنتر ميامي إنتر ميامي الأمريكي كأس الدوريات

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