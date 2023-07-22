الإفريقى للتنمية: إصدار التقرير السنوى لعام 2023 للتوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال إفريقيا

يصدر المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للبنك الإفريقي للتنمية التقرير السنوي لعام 2023 للتوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال إفريقيا لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، ومن المقرر أن يعقد الحدث في مقر البنك الإفريقي للتنمية في تونس.

ويقدم تقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة شمال إفريقيا، الذي يعد أحد التقارير الرئيسية لمجموعة البنك، لمحة عامة عن اقتصادات شمال إفريقيا، بناءً على نهج إقليمي للتنمية. وفي كل عام، يبحث هذا المنشور اقتصادات بلدان شمال إفريقيا الستة الأعضاء في مجموعة البنك (الجزائر، ومصر، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، وتونس) ويفصل توقعاتها.

ويحمل الموضوع العام للتقرير لعام 2023 عنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا". وسيقدم التقرير أودري فيردير شوشان، الخبيرة الاقتصادية الإقليمية لشمال إفريقيا.

وتابع البنك الإفريقي للتنمية أن هذا الحدث سيكون فرصة لاستكشاف النتائج الرئيسية للتقرير، وتحديد توقعات البنك للاقتصاد الكلي للمنطقة، وتقديم توصيات لتسريع التمويل الخاص للمناخ والنمو الأخضر، بما في ذلك من خلال الاستفادة بشكل أكبر من الفرص التي يوفرها رأس المال الطبيعي في المنطقة.

ومن المقرر أن يشارك في الحدث وزراء وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات وطنية وإقليمية وباحثون وأكاديميون بالإضافة إلى وسائل الإعلام المدعوة لحدث إصدار هذا التقرير.

يذكر أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ستطلق بعد غد الإثنين الموافق 24 يوليو 2023، تقرير التوقعات الاقتصادية لجنوب إفريقيا لعام 2023، ويحلل التقرير الاتجاهات والتطورات الاقتصادية الأخيرة في منطقة جنوب إفريقيا وتشديد شروط التمويل العالمية، مع التركيز على محركات أداء النمو، والضغوط التضخمية، والتوازنات المالية والخارجية.

وتماشيًا مع موضوع تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 2023: تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا، يستكشف تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية لجنوب إفريقيا الدور المحتمل للقطاع الخاص في تمويل العمل المناخي في المنطقة وطموحات النمو الأخضر.