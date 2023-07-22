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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب التظاهرات.. العراق يحذر من مخطط الفتنة لتشويه سمعته

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

دعت رئاسة الجمهورية العراقية، السبت، مواطنيها والقوى السياسية العراقية للحذر وعدم الانجرار لمخطط الفتنة الذي تنفذه شخصيات وجهات حاقدة تعيش في الدول الغربية.

جاء ذلك في بيان للرئاسة العراقية، اليوم، بسبب التظاهرات المقررة اليوم اعتراضًا على تدنيس لاجئ عراقي في السويد القرآن الكريم.

وعبّرت الرئاسة العراقية عن إدانة الاعتداءات الآثمة على القرآن الكريم واستفزاز مشاعر المسلمين، داعية المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية مهما كانت ذرائعها.

وقالت الرئاسة العراقية إن هناك جهات تهدف لاستفزاز العراقيين وإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية وتدفع نحو إجراءات دبلوماسية.

وأضاف البيان: "من حق المواطنين والقوى السياسية في العراق التعبير عن غضبهم واستنكارهم لأي اعتداء أو تجاوز على معتقداتهم، على ألا يتسبب ذلك بضرر لدولتنا وشعبنا ويحرم مواطنينا في الخارج من الخدمات الدبلوماسية ومن التواصل مع وطنهم الأم، وأدعو جميع أبنائي وأخوتي العراقيين إلى تفويت الفرصة على المغرضين والانتهازيين الذين يفتعلون الأزمات في الخارج ممن يريدون تشويه صورة العراق الآمن المستقر والإضرار بسمعته الدولية وحرمانه من التعاون مع الدول الأخرى، والتزام الطرق السلمية والقانونية في التعبير عن مواقفهم".

العراقية رئاسة العراق تدنيس السويد القرآن

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