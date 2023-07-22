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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وقائع جلسة حلف اليمين القانونية لشباب المحامين الجدد

جلسة الحلف
جلسة الحلف

عقدت نقابة المحامين، اليوم، جلسة لحلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة، نيابة عن نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.

عقدت الجلسة بنادي المحامين النهري بالمعادي لنقابات: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ الجيزة - 6 أكتوبر - بنها - شبرا الخيمة ـ المنوفية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ المحلة الكبرى ـ طنطا ـ كفر الشيخ ـ الإسكندرية ـ مرسى مطروح ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ دمياط ـ بني سويف ـ الفيوم ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ الوادي الجديد ـ سوهاج ـ الأقصر ـ البحر الأحمر ـ قنا ـ أسوان».

وأكد حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، أن حلف اليمين شرط أساسي من شروط صحة القيد بنقابة المحامين، كما هو مدون بقانون المحاماة، مشيرا إلى أن القسم له معان جليلة يجب أن يعيها كل محام.

وأضاف الأمين العام لنقابة المحامين، قائلا: “ نحن وأعضاء مجلس النقابة العامة حريصون على إعدادكم للفترة المقبلة من حياتكم ووضعنا كل الإمكانات المتاحة لمعهد المحاماة لتخريج جيل قادر على تحمل مسؤولية ورسالة المحاماة، ووإننا حريصون على أن تظل رسالة المحاماة شامخة.

وشدد «الجمال» على الحرص في تكوين شخصية المحامي، وذلك من خلال طرق عديدة يكون مسئولا عنها المحامي شخصيا، مشيراً إلى أنه يجب أن يعتز المحامي بنفسه ويتحلى بمكارم الأخلاق، التي هي من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قال له رب العزة وإنك لعلى خلق عظيم.

وأكد أن الأخلاق هي أساس نجاح المحامي، فالأخلاق تمنح الفرد إمكانيّة اختيار السلوك الصادر عنه، وتحديد شكله، ممّا يعني الإسهام في تشكيل شخصيّة الفرد، وتحديد أهدافه في الحياة.

وأشار إلى أنه يجب أن يكون المحامي على قدر عال من الثقافة والعلم، لأن عمله يقتضي ذلك، موضحاً أن المحامي يتعامل مع كل فرد من أفراد المجتمع، فعليه أن يتحلى بصفات وثقافة تؤهله للتعامل مع كل طوائف المجتمع.

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