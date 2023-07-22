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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة عامل مقتولًا فى مزرعة بالقليوبية

العثور على جثة عامل
العثور على جثة عامل داخل مزرعة مقتولا فى القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل في مزرعة مقتولًا بقرية عرب العليقات دائرة مركز شرطة الخانكة.

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من الأهالي بالعثور على جثة عامل في مزرعة، يدعى "س. ع" 45 عامًا، وبه عدة إصابات بالوجه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى أصدرت قرارها السابق، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الحادث وملابساته.

العثور علي جثة عامل شرطة الخانكة كشف غموض مركز شرطة الخانكة مديرية أمن القليوبية

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