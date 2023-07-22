إصابة 13 فى حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة - الفيوم

حصلت "الدستور" على أسماء 13 أصيبوا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، حيث انفجر إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، واختلت عجلة القيادة في يد السائق الذي فقد السيطرة عليها فانقلبت وأصيب مستقلوها، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.



وتوقفت حركة المرور على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي بصورة جزئية، بينما تمكنت سيارات الإسعاف من نقل المصابين لأقرب مستشفى.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من أشرف إبراهيم (25 سنة)، ومحمود عبدالتواب (38 سنة)، وجمال علي (30 سنة)، وجمعة عبدالواحد (35 سنة)، ومحمد عبدالحليم (38 سنة)، وخالد منصور (37 سنة)، ورفعت أحمد (35 سنة).

راجي قطب (30 سنة)، وأحمد محمد رمضان (38 سنة)، وحمادة عبدالفتاح (40 سنة)، وأحمد عبدالرحمن (30 سنة)، ووليد عبدالحليم (33 سنة).

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية قد تلقى إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ الفيوم بدائرة المحافظة مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا.