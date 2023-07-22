إحالة عصابة سرقة الدراجات النارية في الأميرية للمحاكمة

أحالت نيابة الأميرية اليوم السبت، المتهمين بارتكاب 5 وقائع سرقة دراجات نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" في منطقة الأميرية، لمحكمة الجنح.

وذكر قرار الإحالة اعترافات المتهمين بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بغرض بيعها والكسب الغير مشروع منها.

كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الأميرية تفيد بسرقة دراجاتهم النارية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمناطق محل وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب وقائع السرقة بغرض التربح والكسب غير المشروع منها، كما تم بإرشادهما عن الدراجات المستولى عليها وضبط عميلهما سيئ النية.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.