رئيس جامعة أسيوط يشارك فى بحث آليات التعاون مع جامعة لندن للتخصصات المُتداخلة

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، في زيارة الوفد المصري رفيع المستوى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجامعة london interdisciplinary school، استكمالا لبحث آليات التعاون في مجال البرامج الدراسية البينية في التعليم البريطاني، وبحث دعم سبل التعاون المُشترك بين مصر وبريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني ومؤسسات التعليم.

وكشف عن أن إدارة الجامعة عرضت على الوفد المصري أحدث ما يتم تقديمه من برامج دراسية بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، وكيفية حل المشكلات التي تواجه عملية تطوير العملية التعليمية والبحثية، حيث يتم وضع المشكلات أمام الطلاب وتدريبهم على كيفية مواجهتها بأسس علمية وبحثية وتطبيقية متطورة، ووفقًا لمنهج علمي سليم، كما يتم الاستعانة بأساتذة مُتميزين لتدريس البرامج البينية المُتداخلة.

وناقش الوفد آليات قبول اختيار الطلاب قبل الالتحاق بالجامعة، وآليات التدريس والتعليم خلال فترة الدراسة، وفرص العمل المُتاحة لهم بعد التخرج، وأكدت إدارة الجامعة حرصها على أن تكون تجربة الجامعة فريدة من نوعها داخل بريطانيا، من خلال متابعة الخريجين والتأكد من حصولهم على فرص عمل مناسبة وملائمة تتوافق مع الدراسات التي سبق وقدمتها الجامعة لطلابها.

وعلى هامش اللقاء، زار الوفد المصري جناح جامعة UCL البريطانية، الخاص بريادة الأعمال والابتكار، حيث تم عرض أحدث ما تقوم به الجامعة لدعم مجال الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك تنظيم جلسة حوارية حول فرص التعاون المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ومؤسساتها وجامعة UCL البريطانية، والتعاون في نقل الخبرات من حاضنة الأعمال الكبرى بالجامعة إلى نماذج مماثلة في الجامعات المصرية.

شهدت الزيارة حضور رؤساء الجامعات الممثلين عن الأقاليم السبعة، وهم: (الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا)، وكذلك حضور الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمستشار أحمد عزت نائب سفير مصر بالمملكة المتحدة، والدكتور رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، والسيد عبدالله حسين حمودة استشاري الوزارة لتنفيذ الوحدة المركزية لمراكز التوظيف.