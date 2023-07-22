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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": تعليق المرور على سكة حديد "القرم" لأسباب أمنية

تعليق المرور على
تعليق المرور على سكة حديد "القرم" لأسباب أمنية

أعلنت وسائل إعلام روسية عن تعليق المرور على سكة حديد القرم لأسباب أمنية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكد حاكم شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسينوف، اليوم السبت، أن أوكرانيا حاولت شن هجوم بطائرات مسيّرة على المنطقة، لافتًا إلى أن الهجوم استهدف البنية التحتية في منطقة كراسنوفارديسكي بالقرب من مركز شبه الجزيرة.

من جانبه، كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد اعتبر أن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا "يجلب الحرب وليس السلام"، وبالتالي فهو هدف عسكري.

القرم جزيرة القرم روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية

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