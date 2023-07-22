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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تبدأ التدريب على أنظمة شئون الطلاب لتنفيذ خطة التحول الرقمى

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عملية التدريب بالتعاون مع شركة انطلاقة لتدريب أعضاء هيئة التدريس والفريق الفني على حزمة أنظمة شئون الطلاب التي تعاقدت الجامعة على شرائها وسيتم تشغيلها في جامعة حلوان.

وذلك في إطار سعي الجامعة لتنفيذ خطة التحول الرقمي، واستكمال خطة تحويل جامعة حلوان إلى جامعة رقمية، وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن مجتمع المعرفة أصبح له العديد من التحديات من استخدام التكنولوجيا والتحول إلى التعليم الرقمي الذي يهدف إلى خلق أجيال تمتلك الوسائل والمهارات المطلوبة في عصر المعرفة والاستفادة من التقنيات الحديثة ومواكبة العصر ومواءمة الاحتياجات المتجددة بشكل أسرع.

وكان التدريب على إدخال اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة ونظام الفصلين على نظام ابن الهيثم، وشرح آلية إدخال اللوائح للبدء في إدخال اللوائح الخاصة بجماعة حلوان.

يأتي ذلك ضمن خطة جامعة حلوان لتحديث وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتوفير البيئة الرقمية المتكاملة التي تسهل العملية التعليمية والإدارية.

وتؤكد جامعة حلوان التزامها بتوفير التدريب والتدعيم اللازم لأعضاء هيئة التدريس والفريق الفني لتحقيق هذا الهدف المنشود، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمي بالجامعة.

جامعة حلوان هيئة التدريس شئون الطلاب الجامعة التحول الرقمي

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