"الإفريقى للتنمية" يطلق تقرير التوقعات الاقتصادية لجنوب إفريقيا لعام 2023

تطلق مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بعد غد الإثنين الموافق 24 يوليو 2023، تقرير التوقعات الاقتصادية لجنوب إفريقيا لعام 2023، ويحلل التقرير الاتجاهات والتطورات الاقتصادية الأخيرة في منطقة جنوب إفريقيا وتشديد شروط التمويل العالمية، مع التركيز على محركات أداء النمو، والضغوط التضخمية، والتوازنات المالية والخارجية.

وتماشياً مع موضوع تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 2023: تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا، يستكشف تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية لجنوب إفريقيا الدور المحتمل للقطاع الخاص في تمويل العمل المناخي في المنطقة وطموحات النمو الأخضر.

كما يسلط التقرير الضوء على الدور المحتمل لرأس المال الطبيعي الواسع وغير المستغل لمنطقة جنوب إفريقيا في سد فجوة تمويل المناخ السائدة وتسريع الانتقال إلى النمو الأخضر. ويقترح العديد من المسارات والتوصيات السياسية للاستفادة من رأس المال الطبيعي في المنطقة لتمويل العمل المناخي والنمو الأخضر.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بالاشتراك مع المعهد الكوري للسياسة الاقتصادية الدولية، عقدت ندوة خلال الأيام الماضية لتقديم تقرير التوقعات الاقتصادية الإفريقية لعام 2023 إلى الأسواق الآسيوية، ويعد التقرير المنشور السنوي الرئيسي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية الذي يقدم أدلة مقنعة وحديثة وتحليلاً للأداء الاقتصادي لإفريقيا قصد توجيه قرارات السياسة، وتركز نسخة 2023 على تعبئة موارد القطاع الخاص لتمويل المناخ والنمو الأخضر في القارة.

وكان العرض التقديمي لهذا العام هو الرابع الذي يتم تنظيمه بعد الجلسات الناجحة التي ينظمها مكتب التمثيل الخارجي الآسيوي التابع للبنك الإفريقي للتنمية وإدارة سياسات الاقتصاد الكلي والتنبؤ والبحوث بالبنك منذ عام 2020.

وكان الحدث مفيدًا بشكل خاص لكبار المسئولين الحكوميين والوكالات الحكومية والدبلوماسيين ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص وأعضاء المجتمع المدني ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية. وفي الأساس، لجميع الأطراف الذين يتوقون إلى متابعة الاتجاهات والفرص الاقتصادية في تمويل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا.