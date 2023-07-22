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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق كابينة كهرباء فى بولاق الدكرور دون إصابات

حريق كابينة كهرباء
حريق كابينة كهرباء

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع بكابينة كهرباء في منطقة فيصل ببولاق الدكرور، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا باشتعال حريق بكابينة كهرباء في منطقة فيصل ببولاق الدكرور، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

وعقب إجراء معاينة لكابينة الكهرباء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رجال الحماية المدنية الجيزة كابينة كهرباء منطقة فيصل بولاق الدكرور غرفة النجدة بالجيزة

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