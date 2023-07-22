السيطرة على حريق كابينة كهرباء فى بولاق الدكرور دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع بكابينة كهرباء في منطقة فيصل ببولاق الدكرور، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا باشتعال حريق بكابينة كهرباء في منطقة فيصل ببولاق الدكرور، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

وعقب إجراء معاينة لكابينة الكهرباء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.