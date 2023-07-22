4 مصابين بسبب حادث سير فى الصف

أُصيب 4 مواطنين بسبب حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف الطريق الصحراوي في منطقة الصف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع حطام الحادث بالكامل.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف الطريق في الصف، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبيّن أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف، نتجت عن الحادث إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.