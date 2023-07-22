جاذب للسياحة.. جولة فى المول التجارى بالممشى السياحى فى العلمين الجديدة (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" مميزات المول التجاري بالممشى السياحي في مدينة العلمين الجديدة.

وقال أحد الزائرين، خلال التقرير المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن المول مبني على طراز جديد وهو قمة في الروعة والأناقة.

وأضاف: "الجرافيكس فيه رائعة جميلة جدًا، وتمنحنا إحساسًا بأننا أمام شيء ثابت، هذا شيء جديد على مصر، وهو ما سيجذب الأنظار كسياحة داخلية وخارجية، أول مرة أزور المدينة وسعيد جدًا بالنجاح الذي حققته مصر في هذا الصدد، لأننا نتحدث عن معيار جيد لأسلوب سياحة جديد كله خير وبركة".

وقالت زائرة أخرى: "المول رائع والتصميم رائع، وعندما دخلت شعرت بأنني في دولة أوروبية، وشيء جيد أن يكون بمصر مثل هذه الأماكن.. المباني رائعة الشكل والجو مميز للغاية".

وأضاف آخر: "عندما دخلت المول أعجبتني أشياء كثيرة مثل الجرافيكس، كما أن المول يجمع كل العائلات، وتصميمات المول جميلة الشكل والديكورات والسينما وغيرها".