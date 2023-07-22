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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كليب "يا ليالى" لـ أحمد سعد وروبى يتصدر "يويتوب" بمليونى مشاهدة

أحمد سعد
أحمد سعد

تصدر كليب "يا ليالي" للفنان أحمد سعد والفنانة روبي ترند "يويتوب" محققًا مليوني مشاهدة.

وحصد كليب "يا ليالي" إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير في استخدام مقاطع فيديو مصورة للكليب عبر مواقع "السوشيال ميديا".

وطرحت أغنية "يا ليالي" على طريقة الفيديو كليب بين النجم أحمد سعد والمطربة والفنانة روبي، ويقدمها الثنائي بشكل "ديو" غنائي يجمع بينهما لأول مرة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون أحمد سعد وروبي في فيديو كليب "يا ليالي" مع كل من الشاعر الغنائي فلبينو، وألحان وتوزيع موسيقي كل من أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت، ومهندس الصوت هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج المخرج أحمد عبدالواحد.

أحمد سعد روبي يا ليالي كليب يا ليالي مشاهدات تريند يويتوب

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