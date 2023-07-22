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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زد يفاوض نجم الوداد المغربى لضمه خلال الميركاتو الصيفى

بديع أووك
بديع أووك

كشفت تقارير صحفية مغربية أن نادي زد إف سي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، دخل في مفاوضات مع بديع أووك، صانع ألعاب فريق الوداد البيضاوي المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع «البطولة» أن أوك تلقى العرض عن طريق وكيل مصري، وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، بنهاية الموسم المنصرم.

وأشار الموقع، نقلًا عن مصدر مطلع، إلى أن العرض الذي تلقاه بديع أووك يتضمن عقدًا مدته سنتان، وتبلغ قيمته 450 ألف دولار.

وأضاف الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، لديه عرضان من فريقين محليين إلى جانب عرض زد.

ويلعب بديع أووك لصفوف الوداد منذ صيف عام 2018، حيث ساهم مع الفريق في تتويجه بلقب الدوري المغربي (ثلاث مرات) ولقب وحيد لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن فريق زد إف سي قد صعد للدوري الممتاز في موسمه المقبل، بعد أن احتل صدارة مجموعته في دوري الدرجة الثانية، برصيد 65 نقطة، بفارق عشر نقاط عن وادي دجلة، صاحب المركز الثاني.

زد إف سي بديع أوك الوداد البيضاوي المغربي الوداد الدوري الممتاز

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