على متن 188 رحلة.. مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 38 ألف سائح

يواصل مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان، على مدار ساعات اليوم السبت، استقبال رحلات الطيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية، مع انتعاشة فى الحركة السياحية.

وكشفت جداول الوصول داخل المطارات عن وصول قرابة 38 ألف سائح من مختلف المطارات الدولية، على متن 188 رحلة طيران، لقضاء إجازتهم على شواطئ الغردقة.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم جنوب البحر الأحمر، اليوم السبت، 33 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 6500 سائح من مختلف الجنسيات، وتصل الرحلات من 9 دول أوروبية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، الأسبوع الجارى، بداية من اليوم السبت، 128 رحلة طيران دولية سياحية أوروبية، تصل من عدة دول أوروبية.

وتبين من كشوف رحلات الوصول، بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل، أنه من المقرر أن يستقبل المطار 128 رحلة طيران تصل أغلبها من 11 دولة أوروبية، منها ألمانيا وتشيك وبولندا وإيطاليا، وكذلك بلجيكا وسويسرا وسلوفاكيا والمجر.

مطار الغردقة يستقبل 155 رحلة طيران على متنها 31500 سائح

فيما واصلت حركة تشغيل رحلات الوصول بمطار الغردقة الدولي في محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، ارتفاعها تزامناً مع الموسم السياحي الصيفي، ومن المقرر أن يستقبل المطار 155 رحلة طيران "منتظم وشارتر" من مختلف المطارات الأوروبية، تقل نحو 31500 سائح أوروبي، ينتظر وصولهم على مدار اليوم، في أعلى حركة وصول يومي للمطار خلال الأسبوع الجارى.

وتتصدر الحركة السياحية الألمانية القادمة لمدينة الغردقة بالبحر الأحمر قائمة الجنسيات الأوروبية، بينما تشهد الحركة السياحية انتعاشة في الإشغالات بمختلف الفنادق والقرى السياحية، خاصة مع تواجد أعداد كبيرة من المصريين لقضاء إجازة نهاية العام على شواطئ الغردقة.