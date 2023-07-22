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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: تخطيط مرورى وتطوير وتجميل طريق سقارة السياحى

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة، وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية، والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للمشروعات الخاصة بمديرية الطرق بالمحافظة، حيث تابع راشد نسب التنفيذ في أعمال مشروع تطوير ورصف طريق سقارة السياحي بمركز ومدينة البدرشين، والذي تم تطويره بطول 1.5 كم وبعرض 11م، في إطار خطة المحافظة لتطوير الطرق المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية لإضفاء المظهر الحضاري لها وتسهيل الحركة المرورية.

وتابع محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق في تنفيذ أعمال التخطيط المروري لطريق سقارة من بدايته وحتى نهايته، استكمالا لأعمال التخطيط والتطوير للعديد من الطرق والمحاور الجاري تنفيذها بقطاعات المحافظة.

وقال راشد إن طريق سقارة السياحي شهد أعمال تطوير ورصف بالكامل، وإنشاء أسوار حديدية وجمالية على جانبي الطريق، وأرصفة وأعمدة إنارة وتخطيط وازدواج لحركة السير بالطريق لتسهيل الحركة المرورية. 

وشدد محافظ الجيزة على رئيس مركز ومدينة البدرشين بالمتابعة الدورية لحالة النظافة بالطريق، وعدم السماح بوجود أي مخلفات أو قمامة، وإجراء أي صيانات دورية سواء لأعمدة الإنارة أو البلدورات أو الأرصفة، والحفاظ على الشكل الحضاري له باعتباره أحد الطرق المهمة المؤدية للمناطق الأثرية.

البدرشين تطويرات محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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