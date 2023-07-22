السيطرة على حريق محلات بميدان محطة الرمل فى الإسكندرية

شب حريق هائل في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت داخل محل لبيع الأرز باللبن والجيلاتي، ومحل نظارات، وقاعة أفراح ومناسبات فى الطابق الأول في منطقة ميدان محطة الرمل بوسط محافظة الإسكندرية، التابعة لدائرة قسم العطارين.

والتهمت النيران أجزاء من مطعم ومحمصة، وانتقل رجال الحماية المدنية بالإسكندرية وسيارات الإطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًَا من قسم شرطة العطارين، يفيد بوقوع حريق هائل بمنطقة محطة الرمل بمحلات تجارية، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، لعدم امتدادها إلى المحلات التجارية المجاورة، وتبين من الصور الأولية للحريق تفحم محلين بمدخل العقار، وكذلك تفحم قاعة أفراح فى الطابق الأول.

كما تبين التهام النيران أجزاء من مطعم ومحمصة مجاورين لمكان اندلاع الحريق، وأن الحريق اندلع فى حدود الساعة الرابعة وربع فجر اليوم، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.