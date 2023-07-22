ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق محلات بميدان محطة الرمل فى الإسكندرية

حريق محلات
حريق محلات

شب حريق هائل في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت داخل محل لبيع الأرز باللبن والجيلاتي، ومحل نظارات، وقاعة أفراح ومناسبات فى الطابق الأول في منطقة ميدان محطة الرمل بوسط محافظة الإسكندرية، التابعة لدائرة قسم العطارين.

والتهمت النيران أجزاء من مطعم ومحمصة، وانتقل رجال الحماية المدنية بالإسكندرية وسيارات الإطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًَا من قسم شرطة العطارين، يفيد بوقوع حريق هائل بمنطقة محطة الرمل بمحلات تجارية، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة العطارين ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، لعدم امتدادها إلى المحلات التجارية المجاورة، وتبين من الصور الأولية للحريق تفحم محلين بمدخل العقار، وكذلك تفحم قاعة أفراح فى الطابق الأول.

كما تبين التهام النيران أجزاء من مطعم ومحمصة مجاورين لمكان اندلاع الحريق، وأن الحريق اندلع فى حدود الساعة الرابعة وربع فجر اليوم، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريقا محل لبيع الأرز قاعة افراح ومناسبات ميدان محطة الرمل محافظة الاسكندرية

الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 في حادث تصادم بمحور الضبعة

مصرع سيدة وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة بمحور الضبعة

السودان.. ارتفاع ضحايا قصف المستشفيات فى مدينة الأبيض لـ4 قتلى و45 مصابًا

المؤبد والغرامة نصف مليون جنيه لتجار هيروين في مدينة نصر

"سلامة الغذاء": إنشاء وحدة إدارة مخاطر للإفراج عن السلع بشكل سريع بميناء الإسكندرية

السيطرة على حريق محلات بميدان محطة الرمل فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»