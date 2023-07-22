ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"طيب وأمير" يواصل نجاحاته على مسرح ميامى

طيب وأمير
طيب وأمير

قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "طيب وأمير" يحقق نجاحًا كبيرًا منذ الليلة الأولى لعرضه، ويعد استمرارًا لنجاح عروض البيت الفني للمسرح بفرقه المختلفة ولاقت إقبالًا جماهيريًا واحتفاءً نقديًا، منوهًا إلى أنه تم تقديم أربعة عشر عرضًا مسرحيًا، بعد انعقاد المؤتمر الصحفي في مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومي.

وأشار المخرج خالد جلال إلى أن تلك العروض أسهمت جميعها في تقديم وجبة فنية وثقافية متنوعة، شجعت الجمهور على الإقبال على مسارح الدولة، وهو ما يدل على أن الأعمال الفنية الجيدة قادرة على جذب عشاق المسرح المصري.

من جهته؛ أكد الفنان ياسر الطوبجي، مدير فرقة المسرح الكوميدي، أن العرض مستمر في نجاحه الكبير جماهيريًا ونقديًا، ويرفع لافتة "كامل العدد" يوميًا خلال أيام عرضه منذ افتتاحه حتى الآن، قبل مشاركة العرض في المهرجان القومي للمسرح المصري لعام 2023، حيث سيقدم العرض لمدة يومين.

مسرحية "طيب وأمير" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، تعرض على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب، في تمام الثامنة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من هذا الأسبوع، ويومى الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل.

المسرحية عن تراث الريحانى وبديع خيرى، كتابة أحمد الملوانى، إخراج محمد جبر، بطولة "هشام إسماعيل، عمرو رمزى، تامر فرج، شيماء عبدالقادر، أحمد السلكاوى، شريف حسنى، نهى لطفى، محمود فتحى، وفاء عبدالله، رشا فؤاد، جلال الهجرسي، فهد سعيد، مجدى عبدالحليم، رانيا النجار، محمد يوركا، أحمد النمرسى، محمود الهنيدى"، ديكور د. حمدى عطية، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشعار طارق على، ملابس أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنى، وإضاءة أبوبكر الشريف.

البيت الفني للمسرح القومي للمسرح المصري المختلفة المهرجان القومي للمسرح المصري شئون الإنتاج الثقافي مسارح الدولة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 14 في حادث تصادم بمحور الضبعة

مصرع سيدة وإصابة 4 إثر انقلاب سيارة بمحور الضبعة

السودان.. ارتفاع ضحايا قصف المستشفيات فى مدينة الأبيض لـ4 قتلى و45 مصابًا

المؤبد والغرامة نصف مليون جنيه لتجار هيروين في مدينة نصر

"سلامة الغذاء": إنشاء وحدة إدارة مخاطر للإفراج عن السلع بشكل سريع بميناء الإسكندرية

السيطرة على حريق محلات بميدان محطة الرمل فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»