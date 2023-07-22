"طيب وأمير" يواصل نجاحاته على مسرح ميامى

قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "طيب وأمير" يحقق نجاحًا كبيرًا منذ الليلة الأولى لعرضه، ويعد استمرارًا لنجاح عروض البيت الفني للمسرح بفرقه المختلفة ولاقت إقبالًا جماهيريًا واحتفاءً نقديًا، منوهًا إلى أنه تم تقديم أربعة عشر عرضًا مسرحيًا، بعد انعقاد المؤتمر الصحفي في مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومي.

وأشار المخرج خالد جلال إلى أن تلك العروض أسهمت جميعها في تقديم وجبة فنية وثقافية متنوعة، شجعت الجمهور على الإقبال على مسارح الدولة، وهو ما يدل على أن الأعمال الفنية الجيدة قادرة على جذب عشاق المسرح المصري.

من جهته؛ أكد الفنان ياسر الطوبجي، مدير فرقة المسرح الكوميدي، أن العرض مستمر في نجاحه الكبير جماهيريًا ونقديًا، ويرفع لافتة "كامل العدد" يوميًا خلال أيام عرضه منذ افتتاحه حتى الآن، قبل مشاركة العرض في المهرجان القومي للمسرح المصري لعام 2023، حيث سيقدم العرض لمدة يومين.

مسرحية "طيب وأمير" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، تعرض على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب، في تمام الثامنة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من هذا الأسبوع، ويومى الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل.

المسرحية عن تراث الريحانى وبديع خيرى، كتابة أحمد الملوانى، إخراج محمد جبر، بطولة "هشام إسماعيل، عمرو رمزى، تامر فرج، شيماء عبدالقادر، أحمد السلكاوى، شريف حسنى، نهى لطفى، محمود فتحى، وفاء عبدالله، رشا فؤاد، جلال الهجرسي، فهد سعيد، مجدى عبدالحليم، رانيا النجار، محمد يوركا، أحمد النمرسى، محمود الهنيدى"، ديكور د. حمدى عطية، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشعار طارق على، ملابس أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنى، وإضاءة أبوبكر الشريف.