الأنبا باخوم يلتقي شباب الإسكندرية

اجتمع الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بشباب الإسكندرية، ضمن سلسلة اجتماعات الشباب وأبونا المطران، التي دارت حول أيام الخلق، وحياتنا، في ظل هذا الخلق، وإبداع الخالق فيه، وذلك بكنيسة سان أنطوان، بباكوس

بدأ الاجتماع بتلاوة صلاة السينودس مع القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، كما رحب الأب حنا شاكر الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، بجميع المشاركين.

حضر اللقاء أيضًا الأب يوحنا جورج، راعي كاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل، حيث تمت تلاوة مجموعة من التراتيل مع كورال الكنيسة، بقيادة الأخت سيمون عيد.

ورحب الأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، بالآباء الكهنة، والشباب الحاضرين، حيث قدم لهم كلمة تشجيعية حول أهمية سماع كلمه الله، والالتفاف حولها، فهي تجمعنا دائمًا

وفي كلمته، قدم الأنبا باخوم، ملخصًا لأيام الخلق، الذي خلق فيه الله الحياة على الأرض. فالله خلق بالفصل: بين الموت والحياة، بين الظلمة والنور.

واختتم اللقاء بزياح القربان المقدس، وتلاوة صلاة الزياح للطوباوي كارلو أكوتيس، شفيع الشباب، كما نظم شباب الكنيسة عددًا من الألعاب الترفيهية، لخدمة هدف اليوم.

وكان قد التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بالمؤتمر العام لجنود مريم، وذلك بيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية.

حضر اللقاء القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، مع العديد من الآباء الكهنة، والراهبات ومسؤولي المجلس الإقليمي لجنود مريم.

وألقى الأب المطران كلمته بعنوان "الامتلاء بالروح القدس"، مؤكدًا أننا بالروح القدس، نولد من جديد، ونرسل للاخرين ثم دار حوار مفتوح بين نيافته، والحاضرين حول "عمل الروح القدس".

جدير بالذكر أن مؤتمر جنود مريم، يشارك فيه عدد تسعين فردًا، من مختلف الإيبارشيات.