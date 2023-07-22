مصر لا تنسى أبطالها.. ماذا حدث في حياة بطل رفع الأثقال المصاب بالضمور؟ (صور)

أحلام تحولت إلى آلام بعد أن زار الجسد مرض ضمور العضلات.. من بطل في رفع الأثقال، إلى عاجز عن الحركة بسبب مُصابه.. حكاية حزينة كُتبت سطورها في حياة ابن كفر الشيخ علاء أحمد.

ظهر علاء قبل أسبوع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، على برنامج "مصر جديدة" المذاع على فضائية etc ليروي الرجل تفاصيل مرضه، وكيف أنه تحول من بطل حاصل على بطولة الجمهورية في رفع الأثقال شركات، إلى معاناة المرض الذي أقعده عن الحركة.

بعد مداخلة علاء، أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا قالت فيه إنها سوف تتكفل بعلاج علاء، لاعب رفع الأثقال "شركات"، فيما أكد الوزير أشرف صبحي أنه سيجري تقديم الدعم الطبي له وفقًا لما تتطلبه حالته.

لم يكن بيان وزارة الشباب والرياضة آخر الأخبار السعيدة للبطل المصري علاء أحمد، فكانت استجابة أخرى لمطلبه باحتياجه لكرسي كهربائي متحرك، ليعينه على الحركة التي حُرم منها، حيث أنه يتنقل داخل منزله عن طريق حمله من جانب أبناؤه الثلاثة.. وأعلن هاني العتال، تقديم كرسي كهربائي للبطل علاء.

علاء قال في تصريحات سابقة ل"الدستور" إنه كان يحقق بطولات الجمهورية في رفع الأثقال ضمن بطولة الشركات التي كان يخوضها رفقة شركته التي كان يعمل بها، قبل أن يتعرض للإصابة بمرض ضمور العضلات، ووجه مناشدة لأي طبيب بتبني حالته، قبل أن تعلن وزارة الشباب والرياضة استجابتها لمطلبه.