يبحث الكثير من الأشخاص عن نصائح بسيطة وسهلة لمواجهة موجة الحر الشديدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد تعرض البلاد لموجة حر شديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ونصح المختصون بالاهتمام بشرب الماء وتناول الأكل الصحي لحمايتكم من الجفاف أو التعرض للإغماء المفاجئ، لذلك نرصد لكم بعض النصائح التي يمكنكم اتباعها خوفاً على صحتكم من أضرار الشمس، وذلك وفقاً لموقع "HEALTH"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

نصائح مهمة لمواجهة موجة الحر الشديدة خلال الفترة المقبلة

مع ارتفاع درجات الحرارة هناك بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها لمواجهة موجة الحر الشديدة خلال الفترة المقبلة وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - شرب الماء والعصائر الطبيعية

في فصل الصيف نفقد الكثير من العرق لذلك يجب أن تعطي جسمك السوائل التي يحتاجها، مثل شرب الماء بالكمية التي يحتاجها جسمك، ويمكنك تناول العصائر الطبيعية مثل (البطيخ- البرتقال- الليمون البارد بالنعناع ) وغيرها من المشروبات المنعشة.

2 - ارتداء الملابس القطنية

يجب أن ترتدي الملابس الفضفاضة أو القطنية خلال فصل الصيف أو موجة الحر الشديدة حتى لا تتعرض لجفاف الجلد أو الحساسية المفرطة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ويفضل ارتداء الملابس البيضاء والابتعداد عن الألوان الغامقة التي تعمل على امتصاص الحرارة.

3 - ارتداء القبعات والنظارة الشمسية

أثناء ارتفاع درجات الحرارة يجب أن ترتدي القبعات والنظارات الشمسية للحماية من أشعة الشمس الضارة، ولا تصاب بضربات الشمس أو التعرض للإغماء المفاجئ.

4 - تجنّب الأنشطة والتمارين الرياضية المتعبة

يجب أن تبتعد في فصل الصيف أو وقت ذروة موجة الحر الشديدة عن الأنشطة والتمارين الرياضية الشاقة، كما ينصح الخبراء باختيار التمارين منخفضة التأثير، مثل اليوجا التي تتضمن في العادة حركات أبطأ حتى لا يتعرض جسمك للإجهاد.

5 - استخدام واقي الشمس

أثناء موجة الحر الشديدة وقبل خروجك من المنزل يجب أن تستخدم واقي الشمس الطبي والمناسب لطبيعة بشرتك، وذلك بعد أن تستشير طبيبك، لحمايتك من حساسية الجلد واسمرار البشرة.