حدث ليلًا| انهيار حفرة على شخصين أثناء تنقيبهما عن آثار ومصرع طفلين وإصابة شاب

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا".

انهيار حفرة على شخصين أثناء تنقيبهما عن آثار بالإسماعيلية

انهارت حفرة على شخصين أثناء تنقيبهما عن آثار بمزرعة بجوار محور 30 يونيو بالإسماعيلية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بسقوط شخصين داخل حفرة أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بمزرعة بجوار محور 30 يونيو- دائرة مركز أبوصوير ملك "ف.ع. س" 48 عامًا، صاحب معلف مواشي وإنتاج ألبان مقيم أبوتاري دائرة مركز أبوصوير.

مصرع طفلين وإصابة شاب فى حريق شقة ببولاق الدكرور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع جمال عبدالناصر بمنطقة المساكن في بولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرع طفلين وإصابة شاب.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع جمال عبدالناصر بمنطقة المساكن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

"قطعوا الكهرباء ونسيوه".. وفاة شخص داخل أسانسير أثناء إطفاء حريق بالمعادي

لقى شخص مصرعه داخل أسانسير عقار بالمعادي، نتيجة الاختناق بعدما شب حريق في الطابق السابع من العقار.

وقام أهالي العقار بفصل التيار الكهربائي، أثناء السيطرة على نيران الحريق، ما أدى إلى تعطل الأسانسير واختناق الشخص بداخله.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس أحد الأشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت سرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

أما عن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة القاهرة، فقد ضبط رجال الشرطة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية وهاتف محمول، وجرى اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

50 مليون جنيه.. إحباط مخطط لغسل أموال تجارة المخدرات

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محاولة عناصر تشكيل عصابي لغسل مبالغ طائلة، تحصلوا عليها من جرائم نشاطهم غير المشروع في تجارة المواد المخدرة.

وكشفت التحريات عن أن عناصر التشكيل العصابية هم 4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصصوا بالاتجار في المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، عن طريق قيامهم بـ «تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات»، فضلًا عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

حريق بمحول كهرباء بقرية بنى شعران بأسيوط

شب حريق في محول كهرباء بعزبة نجع محمد حمد التابعة لقرية بني شعران بمركز منفلوط وتسبب الحريق في انقطاع الكهرباء بالعزبة.

تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من الأهالي لغرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في محول كهرباء بعزبة نجع محمد حمد التابعة لقرية بني شعران.