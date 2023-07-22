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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل غرقًا في مياه النيل ببني سويف

جثة
جثة

لقيّ طفل مصرعه، اليوم السبت، غرقًا في مياه نهر النيل بمدينة بني سويف، أثناء الاستحمام وتم انتشال جثته ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا يفيد بغرق طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بمياه النيل بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة وانتشال الجثة.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طفل يدعى «ي.س» 10 سنوات، ونقلته سيارة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبيّن من التحريات الأولية وشهود العيان أن الطفل غرق في مياه نهر النيل، أثناء الاستحمام وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وتم نقل الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

النيابة العامة سيارة إسعاف شرطة النجدة مستشفى بني سويف التخصصي مشرحة مستشفي مياه نهر النيل

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