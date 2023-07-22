ads
السبت 22 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استطلاع رأي: بايدن يتقدم على ترامب في حملات الترشيح لانتخابات الرئاسة

ترامب وبايدن
ترامب وبايدن

 كشف أحدث استطلاع للرأي أجراه موقع  RacetotheWH الأمريكي، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتقدم على منافسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024.

بايدن يتقدم على ترامب

ووفقا لما نقلته مجلة نيوزويك الأمريكية، فإن بايدن يتقدم الآن على ترامب بنسبة 44.1% مقابل 42.2% للجمهوريين.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يواصل فيه ترامب حملته من أجل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، بينما أعلن بايدن سابقًا أنه سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى ومن شبه المؤكد أنه سيفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.

وعن النتيجة المحتملة للهيئة الانتخابية في عام 2024، تُظهر خريطة RacetotheWH فوز بايدن بـ302 من أصوات الهيئة الانتخابي بينما يحتاج 270 ضوت  لتأمين إعادة انتخابه ووفقًا للتوقعات، سيفوز ترامب بـ234 صوتًا.

يشير التحليل إلى أن بايدن سيفوز مرة أخرى في ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا - وهي الولايات التي كانت حاسمة في فوزه عام 2020 وفوز ترامب في عام 2016.

استطلاعات رأي: أغلبية الأمريكيين يرون أن بايدن وترامب "غير لائقين"


وتظهر استطلاعات رأي أن أغلبية الأمريكيين يرون أن الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب "غير لائقين" للترشح للسباق الرئاسي للبيت الأبيض عام 2024. 

وقال أحد الاستطلاعات أجرته منظمة "يوجوف" المتخصصة في أبحاث السوق، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "يعتقد غالبية الأمريكيين أنه لا الرئيس بايدن ولا الرئيس السابق دونالد ترامب "مناسبين للخدمة لفترة أخرى" في البيت الأبيض- وقد يدعم نصفهم تقريبًا مرشحًا من حزب ثالث العام المقبل إذا كان الاثنان مرشحين لحزبهما، وفقًا لاستطلاع رأي أجري مؤخرًا".

وجد استطلاع الرأي ان 55% البالغين الأمريكيين يعتقدون أن بايدن غير لائق للرئاسة، ويقول 53% الشيء نفسه عن ترامب.

بايدن ترامب الاستطلاعات مغربية نتخابات الرئاسة الأمريكية سباق الترشح

الأكثر قراءة

إخماد حريق فى مطعم شهير بالإسكندرية

بعد تخطى الـ100 مليون.. فيلم "بيت الروبى" يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

تفاصيل إعفاء أجور الموظفين الحاصلين على إجازة مرضية من الضرائب والرسوم

لأول مرة فى تاريخها.. البحرية الأمريكية تشغل سفينة حربية خارج موانئها

اليوم.. استكمال إعادة إجراءات محاكمة متهم في "أحداث عنف الظاهر"

اليوم.. النقابة العامة تعقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحلة «كيسنجر» الأخيرة إلى كاثاى

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال هو سبب غياب أمن واستقرار المنطقة

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»