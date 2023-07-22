استطلاع رأي: بايدن يتقدم على ترامب في حملات الترشيح لانتخابات الرئاسة

كشف أحدث استطلاع للرأي أجراه موقع RacetotheWH الأمريكي، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتقدم على منافسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024.

بايدن يتقدم على ترامب

ووفقا لما نقلته مجلة نيوزويك الأمريكية، فإن بايدن يتقدم الآن على ترامب بنسبة 44.1% مقابل 42.2% للجمهوريين.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يواصل فيه ترامب حملته من أجل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، بينما أعلن بايدن سابقًا أنه سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى ومن شبه المؤكد أنه سيفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.

وعن النتيجة المحتملة للهيئة الانتخابية في عام 2024، تُظهر خريطة RacetotheWH فوز بايدن بـ302 من أصوات الهيئة الانتخابي بينما يحتاج 270 ضوت لتأمين إعادة انتخابه ووفقًا للتوقعات، سيفوز ترامب بـ234 صوتًا.

يشير التحليل إلى أن بايدن سيفوز مرة أخرى في ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا - وهي الولايات التي كانت حاسمة في فوزه عام 2020 وفوز ترامب في عام 2016.

استطلاعات رأي: أغلبية الأمريكيين يرون أن بايدن وترامب "غير لائقين"



وتظهر استطلاعات رأي أن أغلبية الأمريكيين يرون أن الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب "غير لائقين" للترشح للسباق الرئاسي للبيت الأبيض عام 2024.

وقال أحد الاستطلاعات أجرته منظمة "يوجوف" المتخصصة في أبحاث السوق، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: "يعتقد غالبية الأمريكيين أنه لا الرئيس بايدن ولا الرئيس السابق دونالد ترامب "مناسبين للخدمة لفترة أخرى" في البيت الأبيض- وقد يدعم نصفهم تقريبًا مرشحًا من حزب ثالث العام المقبل إذا كان الاثنان مرشحين لحزبهما، وفقًا لاستطلاع رأي أجري مؤخرًا".

وجد استطلاع الرأي ان 55% البالغين الأمريكيين يعتقدون أن بايدن غير لائق للرئاسة، ويقول 53% الشيء نفسه عن ترامب.