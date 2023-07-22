مرتضى منصور : ضحكت على الخطيب بكهربا وإمام عاشور وكسبت منهم 160 مليون

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، إن إمام عاشور وكهرباء حصل عليهما الأهلي بمبلغ 160 مليون جنيه وهو مبلغ كبير لشراء لاعبين مصريين، معلقا: “قلت من قبل أن كهرباء كان هديتي لمحمود الخطيب والآن أقول إن إمام عاشور هو الآخر هدية مني لمحمود الخطيب”.

وأضاف مرتضى، خلال المؤتمر الصحفي المقام بمقر نادي الزمالك، أن النادي الاهلي يتحدث دائما عن المبادئ وأين كانت المبادئ في التعاقد مع إمام عاشور الذي سب وأهان صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق والأب الروحي للأهلاوية، قائلاً: "اشتم صالح سليم تمضي في الأهلي وتاخد 25 مليون".

يأتي ذلك في إطار المؤتمر الذي يعقد حالياً بصالة محمد حسن حلمي داخل نادي الزمالك، وهو المؤتمر الذي وصفه منصور بالعالمي، وقد وجه الدعوة لجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بجانب صفحات السوشيال ميديا، لحضور هذا المؤتمر، الذي وصفه لكشف الحقائق امام الجمهور الأبيض.