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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ كامل العدد فى ختام عرض "كنز آدم"

مسرح المركز الثقافي
مسرح المركز الثقافي

شهد مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ ختام عرض فرقة كفر الشيخ القومية المسرحية للطفل «كنز آدم » للمخرج محمد مصطفى العافي، تأليف صلاح عتريس، ألحان أسامه رشاد، مصمم استعراضات محمود مصطفى، تدريب إبراهيم الفقي، تصميم علياء محمد، وذلك برعاية وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالاهتمام بمسرح الطفل لما له من دور كبير في توجيه وتعليم الأطفال من خلال العمل الدرامي.

جاء ذلك بحضور لجنة التحكيم التابعة لوزارة الثقافة والهيئة العامة  لقصور الثقافة، والمكونة من الفنان القدير جلال عثمان، والكاتب المسرحي الدكتور محمود كحيلة، ومهندسة الديكور سماح نبيل، برفقة المخرج شريف صلاح الدين.

"كنز آدم " مسرحية استعراضية غنائية للطفل، توجه رسالة للحفاظ على البيئة والمياه والحب والتقدير والتعاون بين الجميع، وذلك من خلال الأحداث التى تدور داخل العرض وأيضا غرس القيم والمبادئ في نفوس الاطفال، وتسليط الضوء على التعليم والتعلم، والحفاظ على مياه النيل وجيل يتعلم ويقدر ويحترم ويشعر ويعبر، جيل يدرك قيمة العلم والمياه والبيئة وحمايتهم.

وجرى العرض في إطار استعراضي غنائي للأحداث، وكيفية مواجهة بعض الصعوبات، وحث الأطفال على التعاون والصداقة والعودة للقيم الأخلاقية والإنسانية، والحفاظ على البيئة، واستمر على مدار خمسة عشر يوماً، بحضور جماهيري غفير.

أقيم العرض بمشاركة مجموعة الأطفال بطولة مصطفى محمد مصطفى، مريم محمد مصطفى، أحمد أشرف، محمد أحمد عبد اللطيف، حسام إبراهيم، تيا إيهاب، ريتال أحمد، أحمد محمد،  بالاشتراك مع كريمة أحمد، أميمه أحمد، ساندى وليد، مايا خالد، مرام كساب، جنى، ريماس عطيه، صبا إيهاب، تقى، مليكه، ريناد ابراهيم، رغد ابراهيم، يحيى محمد، عبد الرحمن محمد، محمد عطيه، حلمى محمد، سما إبراهيم، خالد إبراهيم، نورا إبراهيم،  فريدة هشام، رقيه محمد، ساندى، عبد الرحمن محمد، ملك محمد، روئ ، عبد الرحمن محمود، حمزة أحمد.

"كنز آدم" إضاءة محمد عادل، موسيقى وألحان  أسامه رشاد، ديكور إبراهيم الفقى، استعراضات محمود مصطفى.

وقال المخرج محمد مصطفى العافى،  إنه يجب الحفاظ على الأطفال، وعلى مواردنا الطبيعية من أجل حياة صحية وآمنة لهم، مشيرا إلى أن العرض المسرحي "كنز آدم " ضمن عروض مسرح الطفل، إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ومن خلال البرامج الهادفة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

مسرح مركز ثقافي كفر الشيخ الثقافة محمد العافي

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