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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أغانى زمن الفن الجميل فى حفل أميرة أبوزيد بمكتبة القاهرة الكبرى

أميرة أبوزيد
أميرة أبوزيد

أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا للفنانة "أميرة أبوزيد" مساء  الجمعة، وذلك بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير المكتبة. 

وشدت الفنانة أميرة أبوزيد بمصاحبة فرقتها الموسيقية، بباقة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل، التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر، منها "يا سهر الليالي، عيون القلب، أكدب عليك، لولا الملامة، أنا قلبى اليك ميال، يانا يانا، دارت الأيام" .

 

يأتى الحفل ضمن النشاط الصيفى للمكتبة، بهدف الارتقاء بالذوق العام خاصة الفئة الشبابية، وجذب أكبر عدد منهم لقضاء أوقات الأجازة الصيفية، مابين القراءة والمعرفة والفن الجيد.

 

  قطاع شئون الإنتاج الثقافي 

يختص القطاع بالتوجيه في أعمال رسم السياسة العامة للبيت الفني للمسرح والبيت الفني للفنون الشعبية للاستعراضية والمركز القومي للسينما واقتراح الخطط والبرامج لتنفيذ هذه السياسة ودعمها وتطويرها، بما يضمن توصيل الخدمة الثقافية بأرقي الأساليب وابسطها في إطار حضاري لاستيعابها ثقافياً وترفيهياً.

يهدف القطاع لإثراء حياتنا الثقافية في إطار توظيف الثقافة لخدمة التنمية الفكرية والاقتصادية ومواكبة الثقافة العالمية لتحسين الأداء والارتقاء الملحوظ لأجهزة الإنتاج الثقافي والمتمثلة في كل من:

- الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح.

- الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

- الإدارة المركزية للمركز القومي للسينما.

- الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.

- مركز الهناجر للفنون.

- الإدارة العامة للتراخيص الفنية.

قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال أميرة أبوزيد مكتبة القاهرة الكبرى ياسر عثمان

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