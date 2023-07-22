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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية السبت 22 يوليو 2023

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم السبت 22 يوليو  2023، لجميع مواليد الأبراج المائية، التي جاءت على النحو التالي:

برج العقرب 

يحكم هذا البرج كوكب المريخ، ويتصف أصحابه بالغموض، والشغف، والإصرار، والقوة، والولاء، والحساسية، ففي يوم 22 يوليو 2023 سيكون يومًا مثيرًا وغامضًا لك، فستشعر بالفضول والإثارة في استكشاف أشياء جديدة أو خفية، وستتورط في بعض المغامرات أو المخاطر التي تزودك بالطاقة.

على الصعيد المهني، ستظهر قدرتك على التحدي والابتكار، وستثير إعجاب رؤسائك وزملائك بأفكارك الخلاقة أو حلولك الذكية، أما في المجال العاطفي، ستشعر بالعاطفة والشهوة مع شريك حياتك، وستعبر له عن مشاعرك العميقة والصادقة. 

وفي المجال المالي، ستحصل على بعض الفرص أو العروض المغرية، ولكن احذر من الوقوع في الفخاخ أو الخداع.

برج الحوت 

يحكم هذا البرج كوكب نبتون، ويتصف أصحابه بالحساسية والعاطفية، لا تهمّه ماديّات الحياة، كما أنّه غير أنانيّ، وفي العاطفة يحتاج بأن يشعر بأن الآخرين بحاجة له. 

في يوم 22 يوليو 2023 سيكون يومًا رومانسيًا وخياليًا لك، فستشعر بالإلهام والإبداع في التعبير عن نفسك أو مواهبك، وستستمتع بالأنشطة الفنية أو الروحية. في المجال المهني، ستظهر قدرتك على التعاطف والتفاني، وستساعد زملائك أو عملائك بإخلاص وود. 

في المجال العاطفي، ستشعر بالحب والاندماج مع شريك حياتك، وستقدِّم له دعمًا معنويًا وعطفًا، في المجال المالي، ستحقق بعض الأرباح أو المكاسب من مشاريع تخدم قضية إنسانية أو اجتماعية، وستتبرَّع بجزء منها للمحتاجين.

برج السرطان

في يوم 22 يوليو، يأتيك الطاقة الإيجابية والحنان، ستشعر بالارتياح والراحة في حياتك الشخصية والعلاقات المهمة بالنسبة لك. 

قد تجد نفسك مترابطًا مع أحبائك وتجعلهم يشعرون بالأمان والحب، استغل هذه الفترة لبناء التواصل العاطفي العميق ولتعبئة حبك وأنت واعٍ بحاجاتك، برج السرطان هو الرمز للرقة والحنان، لذا فإنك تحمل القدرة الطبيعية على التواصل العميق وإظهار الدفء والاهتمام بمن حولك.

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