البرلمان البلغارى يوافق على إرسال مدرعات إلى أوكرانيا

قررت بلغاريا إرسال 100 عربة مدرعة إلى أوكرانيا للمرة الأولى، بعد أن أحجمت عن مساعدة كييف بشكل مباشر بسبب العلاقات التاريخية القوية مع روسيا.

ووافق البرلمان البلغاري بأغلبية ساحقة (148 مقابل 52 ) على هذا الاقتراح المقدم من قبل الحكومة الجديدة الموالية لأوروبا، التي بدأت استراتيجية جديدة، على عكس الحكومات المؤقتة السابقة التي كانت حريصة على عدم التدخل في الأزمة، وفق وكالة فرانس برس.

أسلحة سوفيتية

وسترسل بلغاريا دبابات BTR-60s السوفيتية القديمة ذات التصميم السوفيتي، التي اقتنيت في الثمانينيات دون أن تستخدم، فيما ستحصل في المقابل على M1117 الأمريكية.

وجاء في النص أن "بلغاريا لم تعد بحاجة إلى هذه المعدات التي يمكن أن تقدم دعما قيما لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا".

وقد عارض الاشتراكيون في الحزب الاشتراكي هذا القرار، وكذلك فعلت الحركة القومية فازراجدان (عصر النهضة)، التي نددت بـ"الخيانة والعار".

وتمتلك بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مخزونا كبيرا من المعدات والأسلحة السوفيتية، كما تنتج الذخيرة أيضا.

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد زار صوفيا في السادس من يوليو الجاري لمناقشة تسريع التسليم، حيث أعلنت الحكومة البلغارية منذ الزيارة عن حزمة مساعدات غير مسبوقة، ربما ستشمل أسلحة وقذائف، علما أنها لم ترغب في تقديم تفاصيل لأن الموضوع منقسم للغاية في البلاد.

لكن عملياً، تعمل مصانع الأسلحة بكامل طاقتها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وارتفعت الصادرات الصناعية وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد مع تصدير المعدات إلى دول ثالثة تتولى تسليمها إلى أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس البلغاري، رومين راديف، وجه الإثنين الماضي، خلال مقابلة صحفية، انتقادًا غير متوقع إلى أوكرانيا، حيث قال "إنها هي المسؤولة عن الحرب المستمرة مع روسيا"، مضيفًا: " أن إمداد أوكرانيا بالسلاح لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".