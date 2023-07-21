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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: القيادة السياسية حريصة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

النائب الدكتور سامي
النائب الدكتور سامي سوس

أشاد النائب الدكتور سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، بشأن إصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم: باتريك زكي، ومحمد الباقر.

وقال "سوس" في تصريحات له، إن القيادة السياسية الحكيمة حريصة تماما على إنجاح الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته، وتسعى جاهدة إلى النهوض بملف حقوق الإنسان الذي يلقى اهتماما غير مسبوق، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل القيادة السياسية التي تعمل جاهدة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، في ظل الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.

واختتم “سوس”: "أين أهل الشر والمغرضين من مثل تلك القرارات التاريخية؟.. أين هم من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وغيرهم من المبادرات الأخرى والإنجازات الكبيرة العملاقة التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؟".

النائب الدكتور سامي سوس لجنة الخطة والموازنة الحوار الوطنى باتريك زكي النهوض حقوق الانسان

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