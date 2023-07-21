بالتزامن مع حفله بالعلمين.. تامر حسني يطرح أغنية جديدة "مش هتغير" (فيديو)

طرح المطرب تامر حسني، منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “مش هتغير عشان حد” عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية بالتزامن مع حفله الغنائي المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان العلمين “العالم علمين”.

وتعاون تامر حسني في أغنية “مش هتغير عشان حد” مع الموزع الموسيقي علي فتح الله وهي من كلمات وألحان تامر حسني وهي أحدث أغنياته ألبومه الغنائية الجديد الذي يحمل اسم هرمون السعادة.

ويشهد حفل تامر حسني المقام حاليا على خشبة مسرح العلمين أرينا حضور الآلاف من الجمهور ومن المنتظر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة منها: "مبطلناش إحساس، وفي جمال كده، وعيش بشوقك، ويا واحشني، صعبة، وحلو المكان" وغيرها، إضافة إلى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة".