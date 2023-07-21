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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء الاحتفال بمولد المرسي أبو العباس في الإسكندرية (صور)

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

بدأت الاحتفالات بمولد المرسي أبو العباس مساء اليوم الجمعة، والتي تستمر حتى 27 يوليو الجاري، بساحة ميدان المساجد بمنطقة بحري، حيث توافد المريدين والمحبين من الطرق الصوفية، على ساحة أبو العباس للأحتفال وإقامة الحضارات وليالي الذكر والمديح.

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وقال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن مديرية الأوقاف تحتفل بمولد أبو العباس من خلال تكثيف الدروس الدعوية، مشيرًا إلى أنه تم اليوم إقامة أمسية ابتهالية ضمت 12مبتهلا من الإذاعة، فضلًا عن تنفيذ 4 دروس يوميًا، 2 درس للرجال من خلال الأئمة، و2 درس للسيدات من خلال الواعظات وذلك لتثقيف رواد المسجد من أهالي الإسكندرية والزائرين لتقديم الدين الوسطي الصحيح، بالإضافة إلى التنسيق مع مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية.

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وأكد "عبد الرازق" لـ"الدستور" أن النشاط الصيفي بالمساجد يشهد إقبالًا كبيرًا، حيث يتم تنفيذ المقرأة النموذجية، ومقرأة الأصوات الحسنة، والتي تضم العديد من قارئ القرآن الكريم، لافتًا إلى أن المساجد تشهد نشاطًا دعويًا مكثفًا للكبار والصغار.

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ومن جانبه قال محمد حسن الشيمي، نائب عام الطريقة البرهامية عن محافظة الإسكندرية وضواحيها، وخليفة مقام السيدة مندرة أبو المجد عمة سيدي إبراهيم الدسوقي، إن موالد أولياء الله الصالحين، تبدأ بمولد سيدي محمد العجمي، ثم يتم سلسلة مواعيد الموالد حتى مولد سيدي أبو العباس المرسي، في 21 يوليو ويستمر لمدة 7 أيام، ثم يلي ذلك مولد سيدي جابر، وسيدي بشر، سيدي كمال، سيدي محمد الرحال جميعها على طريق البحر، ثم العودة لسيدي محمد أبو النور وسيدي محمد القباري وهو آخر مولد.

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وأضاف لـ "الدستور" أن مولد أبو العباس هو أكبر وأهم مولد بمحافظة الإسكندرية، وان المدينة تشتهر بأسمه فهو سلطان الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه على مدار 40 عامًا لتواجده بساحة أبو العباس، يأتي المحبين والمريدين للاحتفال بمولد أبو العباس بساحته من كل أنحاء الجمهورية، وذلك لأن سيدي أبو العباس يمثل شخصية سيدي أبو الحسن الشاذلي شيخه ومعلمه.

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وأوضح أن جميع الأحباب من المحافظات المختلفة تأتي لتقديم الخدمات، وإقامة موائد الطعام، وحلقات الذكر والابتهالات والمديح النبوي والقرآن وهو ما اعتدنا عليه كل عام، لافتًا أن الليلة الختامية تكون أهم ليلة والتي تشمل أكبر عدد من الزوار وتواجد الجميع في الساحة للاحتفال.

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