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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: حكومة مدبولى عبء على الرئيس والشعب بشكل واضح

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أصبحت الآن عبئًا على الرئيس والشعب بشكل واضح، بسبب تعامل الحكومة مع أزمة انقطاع الكهرباء.

ووجه الباز، خلال حلقة البرنامج، اليوم الجمعة، حديثه للحكومة، قائلًا: "مينفعش تتعاملوا مع الناس هذا التعامل، وهو أننا نتعامل مع انقطاع الكهرباء بأنه قضاء وقدر، وكان مفروض أن الحكومة تقول إن المنطقة كذا هيقطع فيها النور من إمتى لإمتى، ولا بد من إشراك المواطنين في الأزمة".

ونوه الدكتور محمد الباز، بأن تداعيات انقطاع الكهرباء كبيرة على المواطنين، متسائلًا: "من سيتحمل هذا العبء عن المواطن، والناس راضية لأن دي بلدنا ومستعدة أنها تتحمل، لكن لا بد أننا نشركهم معانا، لأن المواطن كده أصبح في زنقة".

وتابع: "المشكلة دي لازم تتحل بأي شكل، لكن الحكومة بهذه البلاد عملت شرخ في المجهود الكبير في ملف الكهرباء، ولا بد أن تراجع الحكومة نفسها إذا كانت ناوية في الاستمرار، ولا بد أن يكون التعامل مع المواطنين أكثر تحضرًا".

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