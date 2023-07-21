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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تشديدات أمنية مكثفة قبل حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين (صور)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

فرضت قوات الأمن بوزارة الداخلية، تشديدات مكثفة في مدينة العلمين الجديدة، حيث انتشرت العشرات من سيارات الأمن المركزي والإسعاف والحماية المدنية في محيط العلمين أرينا استعدادًا لحفل النجم تامر حسني الذي ينطلق بعد قليل ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" في نسخته الأولى.

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وبدأ عدد كبير من الجمهور التوافد على بوابات حفل النجم تامر حسني المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة على خشبة مسرح العلمين أرينا ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

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وفتحت البوابات لدخول الجمهور في الرابعة من مساء اليوم الجمعة، وتمت مراجعة البوابات الأربع المخصصة لدخول الجمهور، منعًا للتكدس أو الزحام والتي  وصل عددها إلى 4 بوابات لدخول الجمهور بكل سلاسة لمنع وجود تكدس أو زحام من قبل الجمهور ومن المتوقع أن يكون الحفل من أضخم حفلات المنطقة العربية وبداية لسلسلة من الحفلات الضخمة التي تقام في المكان نفسه.

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وانتهى الفنان أحمد عصام، من التجهيزات النهائية لحفل النجم تامر حسني الذي يفتتح اليوم حفلات مهرجان العلمين الجديدة، حيث يقدم عصام خلال الحفل عرض فاير ووركس مختلفًا أعده خصيصًا للحفل والمهرجان، خاصة وسط اهتمام العالم أجمع بمتابعة مهرجان العلمين الجديدة، والذي يلقي الضوء على بقعة جديدة من أرض مصر، سوف تكون وجهة سياحية على مستوى عالمي.

وأصبحت كافة الشاشات وأجهزة العرض وإمكانات الصوت والضوء والألعاب النارية جاهزة، كما انتهت كافة بروفات العروض الحركية والراقصة لحفل تامر حسني وتمت تجربة حركات الذكاء الاصطناعي على المسرح ولاقت نجاحًا كبيرًا من قِبل الفريق المنظم الذي حضر التجربة.


ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

قوات الأمن بوزارة الداخلية مدينة العلمين الجديدة الحماية المدنية العلمين أرينا النجم تامر حسني مهرجان العلمين العالم علمين

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