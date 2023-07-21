أحمد فتحى يطالب إدارة بيراميدز بتحديد موقفه مع الفريق

طلب أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز من إدارة ناديه سرعة تحديد موقفه من الاستمرار لموسم آخر لرغبته في إنهاء مشواره مع فريقه الحالي بعدما أغلق الأهلي الباب في وجه اللاعب وفشلت كل محاولاته للعودة إلى المارد الأحمر عقب انتهاء مسيرته داخل المستطيل الأخضر.

وكان أحمد فتحي قد رفض عددا من العروض الداخلية في الآونة الأخيرة مفضلا الانتظار لمعرفة موقفه من البقاء مع فريق بيراميدز.

وفي سياق آخر، لم يتحدد موقف الثنائى عبدالله السعيد ورمضان صبحي من اللحاق بمواجهة الأهلي، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، والمقرر لها الأحد المقبل.

وعانى الفترة الأخيرة عبدالله السعيد، من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية.

وأصبح اللاعب جاهزا بنسبة كبيرة للمشاركة مع فريقه بعد تماثله للشفاء، حيث بدأ يشارك في المران الجماعي بشكل طبيعي.