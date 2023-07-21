شرطة التعمير تواصل حملاتها المكبرة فى المجتمعات العمرانية الجديدة

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى بوزارة الداخلية، عن ضبط (182) قضية متنوعة، وضبط كافة المخالفات، أبرزها (مخالفات مبانٍ- محلات دون ترخيص- بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.