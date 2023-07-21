ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مباحث الضرائب: ضبط 155 قضية خلال 24 ساعة

جريدة الدستور

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية عن ضبط 155 قضية في عدة مجالات أبرزها: "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. 

استراتيجية وزارة الداخلية الإدارة العامة لمباحث الضرائب الحملات الأمنية الحملات الأمنية الم كبرة التهرب الضريبي الأنشطة الإجرامية بوزارة الداخلية

الأكثر قراءة

الأهلى يحسم رحيل محمد الشناوى بعرض "لا يمكن رفضه" غدًا

ناجح بدرجة شهيد.. أسرة عرعراوى تروى لـ"الدستور" كيف حصل على 90% بالثانوية بعد استشهاده؟

بيراميدز يقترب من ضم هداف الأهلى والزمالك (خاص)

شرطة التعمير تواصل حملاتها المكبرة فى المجتمعات العمرانية الجديدة

الأرصاد تُحذر: طقس السبت شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات «أتشيمبونج»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية