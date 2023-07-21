مباحث الضرائب: ضبط 155 قضية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية عن ضبط 155 قضية في عدة مجالات أبرزها: "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.