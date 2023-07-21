ضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، في مجال فحص السائقين عن فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.