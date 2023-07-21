"الأوقاف": إجراء مسابقة القراءات القرآنية لأصحاب الصوت الحسن تحت سن 30 عامًا

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن إجراء مسابقة قرآنية لأصحاب الصوت الحسن تحت سن 30 عامًا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله والعمل على حسن تلاوته وفهم معانيه ومقاصده العامة.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الجمعة، أن مسابقة القراءات القرآنية ستكون في قراءات: (قراءة ورش عن نافع - قراءة قالون عن نافع - قراءة الدوري عن أبي عمرو البصري) من طريق الشاطبية.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه يحق للمتسابق الاشتراك في المسابقة بقراءة واحدة أو بقراءتين أو بالقراءات الثلاثة؛ وذلك لأصحاب الصوت الحسن تحت سن 30 عامًا مع جوائز مالية قيمة لجميع من يجتازون الاختبارات المقررة للمسابقة.