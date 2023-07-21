فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»

تستعد دور العرض العالمية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لعرض فيلم «جولدا» الإسرائيلي، والذي يتحدث عن حياة رئيسة الوزراء الإسرائيلية «جولدا مائير» خلال حرب أكتوبر عام 1973، ويطلق عليها في إسرائيل «حرب يوم الغفران».

ويتناول الفيلم الإسرائيلي «جولدا» جزءًا مهمًا في أحادثه حول أشرف مروان، وكيف عمل لتضليل إسرائيل تحت خدعة أنه «عميل مزدوج»، حسبما نشر موقع «مكور ريشون» الإسرائيلي.

تعامل حكومة جولدا مائير خلال الحرب

ويوضح الفيلم أن قادة الجيش الإسرائيلي الذين خدموا تحت قيادة جولدا مائير كانوا أكثر مسئولية منها عن الفشل في حرب أكتوبر، وأن اثنين منهم- على الأقل- كان أداؤهم مخزيًا للغاية، وهما موشيه ديان وزير الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر، وإيلي زعيرا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان».

ويركز الفيلم على كواليس فشل إيلي زعيرا رئيس شعبة الاستخبارت العسكرية «أمان» في الجيش الإسرائيلي، خلال أكتوبر عام 1973، والذي كان يتعامل بيقين أن الحرب لن تندلع، مؤكدًا الفيلم أن زعيرا لم يستجب إلى توجيهات الحكومة بتفعيل أجهزة التجسس التي تم زرعها في مصر.

ويكشف الفيلم الإسرائيلي عن أن رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي كذب على الحكومة لاحقًا بشأن الأمر، وادعى أنه فعّل أجهزة التنصتات تلك ولم يكتشف شيئًا، بهدف التغطية على فشله.

مفاجأة العميل المزدوج: أشرف مروان يضلل إسرائيل

وأثناء الأحداث يكشف فيلم «جولدا» عن أن أشرف مروان كان يتعامل كـ«عميل مزدوج» لكنه كان يهدف إلى تضليل إسرائيل قبل الحرب، حيث حذّر من أن حرب أكتوبر ستندلع مساءً وليس ظهرًا.

وتدور أحداث الفيلم، بحسب ما نشره الموقع الإسرائيلي، حول أن زعيرا حاول التغطية على فشله بقوله إن الجاسوس الكبير الذي وظفته إسرائيل في محيط قريب من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأنه حذّر من حرب ستندلع في عيد الغفران اليهودي في السادسة مساءً، وليس في الثانية بعد الظهر وقت أن اندلعت بالفعل.

وتكشف أحداث «جولدا» عن أن الجاسوس، الذي تم الكشف عن اسمه لاحقًا «أشرف مروان»، كان عميلًا مزدوجًا «هدف إلى تضليل إسرائيل»، مشيرةً إلى أن الكشف عن اسمه أدى إلى ما وصفه بـ«سقوط غامض» له حتى وفاته في منزله بالعاصمة البريطانية «لندن».

عرض فيلم «جولدا» للمخرج الإسرائيلي «جاي ناتيف» الحاصل على جائزة أوسكار للأفلام القصيرة، لأول مرة خلال مهرجان برلين السينمائي الدولي في 20 فبراير الماضي، كما تم عرضه منذ أيام، خلال مهرجان القدس السينمائي الذي تقيمه إسرائيل، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة تستعد لعرضه في دور العرض لديها يوم 25 أغسطس المقبل.