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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأطباء" تحتفل بيوم الطبيب.. وشرين غالب: تحية لكل طبيب متفانٍ فى موقعه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

في أجواء احتفالية حاشدة، شهدت نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شرين غالب، الاحتفال بيوم الطبيب، وذلك بحضور الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء ونخبة من كبار الأساتذة والأطباء.

شهد الحفل تكريم كبار الأطباء والطبيب المثالي في مستشفيات القاهرة، تقديرًا لعطائهم الممتد وجهدهم المخلص في تقديم أوجه الرعاية للمرضى.

 

وقالت الدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، إن الطبيب المصرى مشهود له بالكفاءة والخبرة بين أقرنائه في دول العالم، الأمر الذي يفتح أبوابًا واسعة للإعارة بالخارج أو الهجرة للدول الغربية.

وأضافت نقيب الأطباء، نقدر عمل الأطباء في ظروف صعبة وإمكانيات أقل، لكنه واجب وطني والتزام أخلاقي لم نجد من جموع الأطباء إلا كل الحب والتفاني.

وتابعت غالب، لم يتسع المجال لتكريم كل من يستحق وإنما تعبر رمزية تكريم الأساتذة والزملاء الأطباء اليوم عن بالغ العرفان والتقدير لكل طبيب في موقعه.

فلم تنس الدولة المصرية ولم ينس الشعب المصرى لأطباء مصر ما قدموه من تضحيات وفداء في خط الدفاع الأول أثناء جائحة كورونا، فكانوا نعم القدوة والمثل.

شارك في تكريم الأطباء كل من الدكتور محمد البرعي، الأمين العام والدكتور مينا سمعان، وكيل النقابة والدكتور عماد سلطان، أمين الصندوق والدكتور عامر سليمان، أمين مساعد الصندوق والدكتور جوزيف وحيد، رئيس اللجنة الاجتماعية.

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